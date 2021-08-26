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Скільки коштує жити у Варшаві

Скільки коштує жити у Варшаві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:59

Скільки коштує жити у Варшаві

Пропонуємо до обговорення:
З кожним роком в Польщу їде все більше українців.

Дивися повний текст Скільки коштує жити у Варшаві.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:59

Да 300$ в месяц для ФОП мед страховка это не детский лепет 100000 грн в год, поэтому у нас и не спешат вводить мед страхование, чтобы не будоражить общество ибо детям и пенсионерам будет бесплатно, а ФОПы и работяги не потянут оплатить за всех.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:32

Иностранец без страховки или местный житель с мелкой проблемой может обратиться в одну из частных клиник, заплатив примерно 50 евро за визит.
Это выгоднее.
А еще лучше иметь своего лекаря здесь и лечиться по вайберу ))) получится еще дешевле
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:43

Интересная таблица получилась, было бы правильно добавить еще одну строку "средняя зарплата"
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:01

  p_a_l написав:Иностранец без страховки или местный житель с мелкой проблемой может обратиться в одну из частных клиник, заплатив примерно 50 евро за визит.
Это выгоднее.

Не забудьте записаться на прием за 3 месяца. Хотя, есть и положительная сторона: пока ждешь приема, болячка может сама рассосаться.
Проще слетать к врачу в Украину.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:11

Средняя зарплата -последняя строка, что у нас что у них, прикцип тот же, не согласен проезд, продуктовая корзина и ланч.Разрыв намного больше
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:14

Но сравнение качественное, в первый раз, а юродствовать по зарплате в Киеве сколько можно
grig90vic
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