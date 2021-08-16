RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київська влада хоче отримати
контроль над усіма...

Київська влада хоче отримати контроль над усіма...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:32

Київська влада хоче отримати контроль над усіма...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів ухвалити необхідне рішення, аби вивести з тіні десятки тисяч машиномісць, що десятиліттями функціонували в столиці нелегально.

Дивися повний текст Київська влада хоче отримати контроль над усіма машиномісцями у столиці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95188
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:32

Звичайний перерозподіл грошових потоків :)
v_golub
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 28.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати
R2 » Чет 26 сер, 2021 14:43
8 534
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 12:10
0mage0
У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у... 1, 2, 3
R2 » Пон 16 сер, 2021 12:46
22 1917
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 12:01
Mirax
Україна може отримати від ЄС €1,9 мільярда на підтримку...
R2 » Пон 23 сер, 2021 16:43
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 сер, 2021 16:43
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.