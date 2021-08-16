|
|
Київська влада хоче отримати контроль над усіма...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:32
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів ухвалити необхідне рішення, аби вивести з тіні десятки тисяч машиномісць, що десятиліттями функціонували в столиці нелегально.
Дивися повний текст Київська влада хоче отримати контроль над усіма машиномісцями у столиці
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95188
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:32
Звичайний перерозподіл грошових потоків :)
-
v_golub
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 28.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|534
|
П'ят 27 сер, 2021 12:10
0mage0
|
|22
|1917
|
П'ят 27 сер, 2021 12:01
Mirax
|
|1
|157
|