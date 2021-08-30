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PGNiG інвестує в газовидобуток
в Україні $50 мільйонів —...

PGNiG інвестує в газовидобуток в Україні $50 мільйонів —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:11

PGNiG інвестує в газовидобуток в Україні $50 мільйонів —...

Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG на першому етапі інвестує в газовидобуток в Україні 50 млн доларів, у подальшому інвестиції можуть сягнути 500 млн доларів.

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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:11

Нафтогаз инвестирует в добычу в Египте. Польская компания - в Украине. Чудны дела инвесторские.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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