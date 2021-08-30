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PGNiG інвестує в газовидобуток в Україні $50 мільйонів —...
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG на першому етапі інвестує в газовидобуток в Україні 50 млн доларів, у подальшому інвестиції можуть сягнути 500 млн доларів.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:11
Нафтогаз инвестирует в добычу в Египте. Польская компания - в Украине. Чудны дела инвесторские.
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