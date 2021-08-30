Сьогодні, 1 вересня 2021 року, в Україні стартує одноразове (спеціальне) добровільне декларування
Дивися повний текст В Україні стартувало одноразове добровільне декларування.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:40
В Україні стартувало одноразове добровільне декларування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стартувало одноразове добровільне декларування.
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:41
Прежде, дабы убедить граждан в появлении ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ в Украине, декларирование с пристрастием должно быть проведено среди всех судей, прокуроров, всех силовых ведомств, высшего и среднего чиновничества, с мониторингом (как они красиво заявляют) источников обогащения, если таковые выявлены
Иначе никакого толку от любых репрессивных мер не будет, люди просто так не отдают свое, а в Украине, к сожалению отсутствует главный принцип, формирующий любое государство - справедливость.
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