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В Україні стартувало одноразове
добровільне декларування

В Україні стартувало одноразове добровільне декларування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:40

В Україні стартувало одноразове добровільне декларування

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 1 вересня 2021 року, в Україні стартує одноразове (спеціальне) добровільне декларування

Дивися повний текст В Україні стартувало одноразове добровільне декларування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:41

Прежде, дабы убедить граждан в появлении ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ в Украине, декларирование с пристрастием должно быть проведено среди всех судей, прокуроров, всех силовых ведомств, высшего и среднего чиновничества, с мониторингом (как они красиво заявляют) источников обогащения, если таковые выявлены

Иначе никакого толку от любых репрессивных мер не будет, люди просто так не отдают свое, а в Украине, к сожалению отсутствует главный принцип, формирующий любое государство - справедливость.
kaljnickiycement
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