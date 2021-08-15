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Хто може подорожувати в
поїздах зі знижкою 50%

Хто може подорожувати в поїздах зі знижкою 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:52

Хто може подорожувати в поїздах зі знижкою 50%

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" нагадує, що студенти можуть подорожувати у поїздах зі знижкою 50%.

Дивися повний текст Хто може подорожувати в поїздах зі знижкою 50%.
R2
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