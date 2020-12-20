Підготували добірку кредиток, з якими, на наш погляд, покупки в магазинах будуть найбільш вигідними.
Дивися повний текст ТОП-3 карток для покупок у супермаркетах.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:57
ТОП-3 карток для покупок у супермаркетах
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Дивися повний текст ТОП-3 карток для покупок у супермаркетах.
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