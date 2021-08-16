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Майже банкрут: Glusco почала
віддавати свої АЗС в оренду

Майже банкрут: Glusco почала віддавати свої АЗС в оренду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:33

Майже банкрут: Glusco почала віддавати свої АЗС в оренду

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив представник топ-менеджменту компанії, передає enkorr.

Дивися повний текст Майже банкрут: Glusco почала віддавати свої АЗС в оренду.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:33

Это не азс банкрот это медведчук шл ха путлера . я бы не советовал брать в аренду собственость бандита под санкциями
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