Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон Вінницький завод з переробки алмазів "Кристал" майже за 90 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів за 90 млн грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 18:56
Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів за 90...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів за 90 млн грн.
Додано: Сер 01 вер, 2021 18:56
такое предприятие угробили.... новый владелец найдется довольно быстро думаю, если конечно остались специалисты и оборудование
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|