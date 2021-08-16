В Міністерстві охорони здоров'я назвали причину перенесення запуску повного переходу на електронні лікарняні в Україні. Це мало статися 1 вересня.
Дивися повний текст У МОЗ пояснили, чому перенесли дату повного переходу на електронні лікарняні.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 19:08
У МОЗ пояснили, чому перенесли дату повного переходу на...
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Дивися повний текст У МОЗ пояснили, чому перенесли дату повного переходу на електронні лікарняні.
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