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Ціна на газ у Європі стрибнула
вище ніж 630 доларів за...

Ціна на газ у Європі стрибнула вище ніж 630 доларів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:53

Ціна на газ у Європі стрибнула вище ніж 630 доларів за...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ у Європі з поставкою на головному хабі Європи – TTF в Нідерландах – 1 вересня становила близько 632,33 долара за тисячу кубометрів, з доставкою до кордону України без ПДВ ціна сягає 677,65 долара.

Дивися повний текст Ціна на газ у Європі стрибнула вище ніж 630 доларів за тисячу кубометрів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:53

Я так розумію, газпром може маніпулювати цінами на цьому хабі як йому заманеться. А які там обсяги купівлі-продажу за цими космічними цінами?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:30

The European power spot markets grew by 4% to 621.6 TWh (2019: 598.0 TWh).
621 ТВт*ч или 62 млрд.куб.м в год.
Мы покупаем, потому что гэтьвидмосквы и путиннападет. А почему б и не купить, мы страна не бедная, потянем.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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