В Україні створюють міжвідомчу групу, яка буде займатися дерегуляцією для поліпшення інвестиційного клімату.
Дивися повний текст Уряд скасував понад 1,6 тис. регуляторних актів, які заважали роботі підприємців.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:32
Уряд скасував понад 1,6 тис. регуляторних актів, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд скасував понад 1,6 тис. регуляторних актів, які заважали роботі підприємців.
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