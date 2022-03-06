Вплив світової економіки на Україну

имхо, для этого нужен методичный последовательный схематоз как с совком..
а это время..
боюсь мы уже не застанем (
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:38
имхо, для этого нужен методичный последовательный схематоз как с совком..
а это время..
боюсь мы уже не застанем (
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:20
какие гарантии вам нужны клятвы пуйла на крови или Будапештский меморандум 2? Гарантии это наличие ракет в необходимом количестве. Если бы они были, пуйло бы не напал, так как сразу получил бы ответку. Когда наделаем ракеты, экономика восстановится сама по себе и курс вернётся к норме.
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:15
Пока банда Коломойского при власти план Маршалла возможен только для Коломойского.
Додано: Вів 26 кві, 2022 20:48
Еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз.
Додано: Вів 26 кві, 2022 21:41
Кто говорит ? По ссылке интервью, а в месте где "еврочиновники говорят" ссылка на хотелки озвученные человеком, которого врядли кто на этом форуме знает.
Хоть бы дали статус кандидата летом и не заболтали вопрос.
Несколько стран уже десять лет живут в статусе кандидата и никак не выполнят всех условий. Это просто нас решили поддержать и дали на словах надежду.
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:24
Мелочь а приятно.
Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Индонезия, несмотря на давление западных стран, отказалась аннулировать приглашение Владимиру Путину.
Додано: Пон 16 тра, 2022 11:34
Додано: Пон 16 тра, 2022 11:38
кейс. год нет у вас работы, кто вас будет кормить? меня кормить некому. Голод не потому что неурожай, в 21м веке еду продают за деньги, если вы не в курсе. Фермер не будет покупать солярку по 45 чтобы вас бесплатно кормить, потому что вы в эвакуации.
Приглашаю вас в Ирпень получить гуманитарку. Её выдают адресно строго по списку. Даже киевская бабушка бесплатно булку здесь не получит. А раньше стоял бусик и булку хлеба давали любому желающему. Раздающие гуманитарку уже увидели какой потенциал у количества голодных людей, раз составили списки малоимущих, многодетных, пенсионеров и больных. Вне этих категорий кушать придётся съедобные растения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 11:45, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Пон 16 тра, 2022 11:40
Зараз в Україні біля 20 мегатон зерна від минулорічного урожаю (25% чи більше).
Колективний захід ставить питання руба, що його тре вивезти і продати, інакше буде в країнах третього світу як в Ірані та Шріланці - продовольчі бунти та громадянська війна.
Хз. що там в Лівані ще діється.
Як каже Соскін "воронка собьітий"
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