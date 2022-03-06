Вплив світової економіки на Україну

vitaliian написав: но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.
Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.
Зараз в Україні біля 20 мегатон зерна від минулорічного урожаю (25% чи більше). Колективний захід ставить питання руба, що його тре вивезти і продати, інакше буде в країнах третього світу як в Ірані та Шріланці - продовольчі бунти та громадянська війна. Хз. що там в Лівані ще діється.
Як каже Соскін "воронка собьітий"
А скільки зараз коштує горох (і т.п.), олія, цукор? Ще взимку 2000ккал/добу коштувало ~300..400₴/місяць. І це ще треба змогти з'їсти. Це ж не цукерки. А зараз які ціни?
alex_dvornichenko написав:Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.
Зараз в Україні біля 20 мегатон зерна від минулорічного урожаю (25% чи більше). Колективний захід ставить питання руба, що його тре вивезти і продати, інакше буде в країнах третього світу як в Ірані та Шріланці - продовольчі бунти та громадянська війна. Хз. що там в Лівані ще діється.
Як каже Соскін "воронка собьітий"
А скільки зараз коштує горох (і т.п.), олія, цукор? Ще взимку 2000ккал/добу коштувало ~300..400₴/місяць. І це ще треба змогти з'їсти. Це ж не цукерки. А зараз які ціни?
Faceless Їжа характеризується калорійністю. За 100грам. Нетто. Хоча от виявив щось дивне на консервах з ЄС -- вказують калорійність, напр., лише бобів, без заливки. Незручно рахувати. 2000ккал -- вже традиційна норма на добу. І то ще треба хоч якось рухатись, аби не ожиріти. Тобто -- можна вирахувати витрати грошей на місяць. Навіть не складаючи меню. Просто порахувати крупи, цукор, олію. Вийде ~ однаково (300..400₴). А потім комбінуйте як хочете.
Крім того:
Щороку у світі викидають половину виробленої їжі
Науковці кажуть, що щороку до смітника потрапляє до половини виробленої у світі їжі, тобто майже два мільярди тонн.
У британському товаристві інженерів-механіків кажуть, що марне витрачання від 30% до 50% їжі спричинене поганими умовами зберігання, правилами щодо продажу прострочених продуктів та марнотратством споживачів, передає ВВС.
У дослідженні також йдеться про те, що 30% врожаю овочів у Великій Британії не були зібрані за 2012 рік через їхню зовнішність.
Один з науковців, доктор Тім Фокс, назвав кількість їжі, яку щороку викидають, "приголомшливою".
"Цими продуктами можна було б нагодувати населення, яке стрімко зростає, та тих, хто голодує", - сказав він.