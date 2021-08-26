Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Гордон".
Дивися повний текст Гетманцев спростував ймовірність подорожчання житла на 40% через нові податки.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:26
Гетманцев спростував ймовірність подорожчання житла на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев спростував ймовірність подорожчання житла на 40% через нові податки.
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:26
"однако многие этого не делают, поскольку действующее законодательство это им позволяет" как говориться, что не запрещено, то разрешено. А стоимость поднялась из-за подоражания всех стройматериалов
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