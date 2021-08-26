Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...

Додано: Суб 04 вер, 2021 22:02

АУ,админы, а за что удалили моё сообщение и сообщение Son of Sun ? Они были не в общем "положительном ключе обсуждения этой новости" ? Смешно.Ну реально - у вас же самих на сайте написано - "По сути, это пакет услуг в рамках Universal Bank и под его лицензией, но под отдельным брендом. В monobank есть свое приложение и служба поддержки." Так я именно это и написал!Потом далее у вас же написано - "Fintech Band инвестировала в проект monobank около $5 млн, еще $4 млн вложил Тигипко." Сейчас Гороховский озвучил цену в один миллиард. Т.е. люди делают деньги!Или вам дать ссылки на ваш же сайт, где это написано ?PS: Опять удалите ? Ну-ну...