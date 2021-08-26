Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:54
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:06
Хто пише новини для Фінанс юа? Зробили 2 млрд покупок на ~1 трлн.грн. і отримали 2.4 млрд кешбеку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:46
Додано: Суб 04 вер, 2021 22:02
АУ,админы, а за что удалили моё сообщение и сообщение Son of Sun ? Они были не в общем "положительном ключе обсуждения этой новости" ? Смешно.
Ну реально - у вас же самих на сайте написано - "По сути, это пакет услуг в рамках Universal Bank и под его лицензией, но под отдельным брендом. В monobank есть свое приложение и служба поддержки." Так я именно это и написал!
Потом далее у вас же написано - "Fintech Band инвестировала в проект monobank около $5 млн, еще $4 млн вложил Тигипко." Сейчас Гороховский озвучил цену в один миллиард. Т.е. люди делают деньги!
Или вам дать ссылки на ваш же сайт, где это написано ?
PS: Опять удалите ? Ну-ну...
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