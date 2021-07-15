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Київрада ухвалила план тотальної
забудови Оболоні (карта)

Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:37

Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта)

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення підтримали 79 депутатів.

Дивися повний текст Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:37

в этом плане не предусмотрено новых школ и больниц... Долго думали наверное над взяткой
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:02

Да там и так все застроено
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 00:41

клааасс, ведь так не хватает в городе этих бетонных коробок. главное надо соблюсти пропорцию, на 3082 новых квартир должно быть 82 паркоместа, 0 новых поликлиник, 0 садов и школ и 2 ржавые маршрутки до метро.
Киев уже можно начинать обносить забором, потом назвать это все 13м районом и строить новый город с нуля, без мера-велосепедиста
alik
 
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