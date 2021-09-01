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В Україні змінили порядок
розрахунку середньої зарплати

В Україні змінили порядок розрахунку середньої зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:34

В Україні змінили порядок розрахунку середньої зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 1 вересня.

Дивися повний текст В Україні змінили порядок розрахунку середньої зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:35

Насколько я понял из указанного:
Сохранён 100й порядок начисления с поправкой на 92й?
Это по сути не тот и не этот?
- Официальная гиперинфляция сравнимая с 1992м годом в Украине?
Kudrjavuy
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