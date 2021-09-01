Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 1 вересня.
Дивися повний текст В Україні змінили порядок розрахунку середньої зарплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 вер, 2021 17:34
В Україні змінили порядок розрахунку середньої зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінили порядок розрахунку середньої зарплати.
Додано: Чет 02 вер, 2021 17:35
Насколько я понял из указанного:
Сохранён 100й порядок начисления с поправкой на 92й?
Это по сути не тот и не этот?
- Официальная гиперинфляция сравнимая с 1992м годом в Украине?
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|