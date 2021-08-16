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Як українцю отримати
громадянство Польщі

Як українцю отримати громадянство Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:07

Як українцю отримати громадянство Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Є декілька варіантів, як отримати громадянство Польщі

Дивися повний текст Як українцю отримати громадянство Польщі.
R2
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реформы в Украине настолько успешные, что инструкции как завести трактор скоро на билбордах будут
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Все страны своих людей пестят и лелеют а наши придурки рассказывают как полчить иностранное гражданство! Во страна!
igor_v_kovalev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:21

Научная фантастика и детектив , как украинцу получить гражданство КНДР.
yegres
 
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