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Шведська Scania розробила
перший водневий сміттєвоз (фото)

Шведська Scania розробила перший водневий сміттєвоз (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:37

Шведська Scania розробила перший водневий сміттєвоз (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Scania продовжує розширювати лінійку своїх вантажних машин, що працюють з альтернативними видами приводу.

Дивися повний текст Шведська Scania розробила перший водневий сміттєвоз (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 22:37

Забули вказати, що побудовано для розпилу гранта. Як кажуть базарники: любой капріз за ваші дєньгі! Хоч безглуздий економічно, хоч небезпечний - насипай бабло. І фотка невдала - не видно секції для балонів за кабіною. В секцію таких габаритів можна легко запхати газогенератор СО і їздити на дровах. Теж поновлювана енергія, ось тільки не в тренді!
waldi_ua
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