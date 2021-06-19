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Відповідальність за несплату
комуналки: що загрожує...

Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:41

Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші борги за комунальні послуги має саме населення.

Дивися повний текст Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує боржникам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:41

Срок исковой давности 3 года.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:06

Посмотрим как ценами на газ пройдём эту зиму.
Будет весело. ((
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:44

Мне юрист сказала что в Украине срок исковой давности не действует то есть взыскиваются долги даже за 10 лет
tatyana4444444444444
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