Найбільші борги за комунальні послуги має саме населення.
Дивися повний текст Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує боржникам.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:41
Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує боржникам.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:44
Мне юрист сказала что в Украине срок исковой давности не действует то есть взыскиваются долги даже за 10 лет
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