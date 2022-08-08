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Що загрожує боржникам за
комуналку, та як дізнатися про...

Що загрожує боржникам за комуналку, та як дізнатися про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:31

Що загрожує боржникам за комуналку, та як дізнатися про...

Пропонуємо до обговорення:
Способів дізнатися про заборгованість по сплаті за комунальні послуги є кілька.

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Що загрожує боржникам за комуналку, та як дізнатися про борги
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:31

А яка відповідальність комунальних монополистів за неправільні нарахування? Її немає!
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:43

  salvydas написав:А яка відповідальність комунальних монополистів за неправільні нарахування? Її немає!
Точно немає?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:21

Investor_K,
Ну так наведіть приклад покарання комунального підприємства за неправильне нарахування
salvydas
 
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