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Відповідальність за несплату
комуналки: що загрожує...

Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:41

Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші борги за комунальні послуги має саме населення.

Дивися повний текст Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує боржникам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:41

Срок исковой давности 3 года.
lbqdljvf
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:06

Посмотрим как ценами на газ пройдём эту зиму.
Будет весело. ((
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:44

Мне юрист сказала что в Украине срок исковой давности не действует то есть взыскиваются долги даже за 10 лет
tatyana4444444444444
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:37

Правильно! Только для Украины!!! Посмотрите что происходит на самом деле: рекет со стороны государства, а именно, государство закрывает глаза, бездействует, нарушая при этом положения Конституции, на повышение платы за комунальные услуги, делая при этом неплатежеспосбными простых людей, соответственно, искуственно ставит в такое положение большую часть населения. Чтл происходит дальше: суд по искам обслуживающих предприятий удовлетворяет иски, отбирает недвижимое/движемое имущество, от продажи которого выигрывают олигархи-собственники данных предприятия поставшиков комун. УСЛУГ, в меньшей мере само госудаоство...!!! Не это ли коррупция?! Первыйкоррупционер в государстве- само государство!!! В странах Европы совершенно другие схемы, цены, налогооблажение и т. д. Кому интересно, вникните. Только самое обидное, что даже разобравшись в этом вопросе мы беспомощны!!!!!!!
sergejmezhlumjants
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:39

Срок исковой давности не действует на зараюотную плату и все выплаты связанные с трудовой деятельностью. На алиментные обязательства, но там есть исключения
sergejmezhlumjants
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:30

Плохой юрист значит она...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:32

Общий срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (исковая давность), в соответствии со статьей 257 ГК Украины составляет три года. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения им решения (часть 3 статьи 267 ГК Украины).
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:33

  tatyana4444444444444 написав:Мне юрист сказала что в Украине срок исковой давности не действует то есть взыскиваются долги даже за 10 лет

Если бы вы написали не сказала, а сказал, я б посоветовал не слушать этого вову-юриста из Кривого Рога :lol:
А раз ОНА сказала, то просто плохой она юрист.
3 года с момента последней оплаты, притом, по каждой конкретной услуге.
EKO
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