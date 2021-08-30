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Скільки податків протягом 2021
року сплатили українські...

Скільки податків протягом 2021 року сплатили українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 06:14

Скільки податків протягом 2021 року сплатили українські...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку року українські ресторани та готелі сплатили у місцеві бюджети понад 1,8 мільярда гривень податків. Найбільше грошей надійшло від рестораторів та готельєрів з Києва, найменше – з Луганщини.

Дивися повний текст Скільки податків протягом 2021 року сплатили українські ресторани та готелі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 06:14

Были в Затоке, там про чеки никто даже не говорит, в Яблуныце тоже, думаю сбор 15-20% не более, в ресторанах 20-30% максимум
grig90vic
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 06:39

По Днепровской области понятно. Что там с Ужгородской областью и Луцкой? Сколько собрали?
summacut
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