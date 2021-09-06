Головна проблема накопичувальної пенсійної системи в Україні - знецінення пенсійних заощаджень.
Дивися повний текст Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії - прогноз.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 18:48
Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії - прогноз.
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:44
..ответы "экспертов" не решают ГЛАВНЫХ моментов в проблематике: КАК обспечить накопления граждан будь-где от разворовывания администрацией фонда и от обесценивания ввиду НЕумной политики текущего на тот момент правительства!!??
Додано: Пон 06 вер, 2021 19:47
Можу погодитись: якщо міністр фінансів заявляє, що на депозитах гроші знецінюються, тому їх треба нести в пенсійні фонди, на думку спадає лише те, що їх хочуть там розікрасти
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