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Аналітики визначили найкращі
міста для ведення бізнесу у...

Аналітики визначили найкращі міста для ведення бізнесу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:26

Аналітики визначили найкращі міста для ведення бізнесу у...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики презентували нове дослідження індексу конкурентоспроможності міст (ІКМ).

Дивися повний текст Аналітики визначили найкращі міста для ведення бізнесу у 2021 році (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:26

Якщо у цьому "дослідженні" Київ, Дніпро та Одеса стоїть нижче Маріуполя, то це "дослідження" можна викинути у мусор.
sergiykopyl
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Модератори: Ірина_, Модератор

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