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Київ пропонує добудувати
метро «Львівська брама» в...

Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:35

Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...

Пропонуємо до обговорення:
Київ подав понад 20 інфраструктурних проектів для можливої реалізації в рамках програми "Велике будівництво" в Києві в 2022 році.

Дивися повний текст Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в рамках «Великого будівництва».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:13

"Во втором Париже по нулям. Орда, епты."
Ну если в вашем втором Париже - Санкт-Петербурге с 2012г. по 2021г. открыты всего 5 станции, то да, ольгинская портянка, орда самая настоящая, из всех регионов в ставку хана все высасывающая.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:40

  salvydas написав:"Во втором Париже по нулям. Орда, епты."
Ну если в вашем втором Париже - Санкт-Петербурге с 2012г. по 2021г. открыты всего 5 станции, то да, ольгинская портянка, орда самая настоящая, из всех регионов в ставку хана все высасывающая.


Хитро. Вы еще за Венецию спросили бы. Там как раз все условия метро копать. :D
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:40

Так, Львівська брама необхідна
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:27

  espanol написав:Так, Львівська брама необхідна

Остро необходима. Люди там страдают уже 30 лет - ждут обещанного. Все деньги - на Львівську браму - кинотеатр и мост Патона подождут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:28

  airmax78 написав:
  espanol написав:Так, Львівська брама необхідна

Остро необходима. Люди там страдают уже 30 лет - ждут обещанного. Все деньги - на Львівську браму - кинотеатр и мост Патона подождут.

:D
а шо за кинотеатр?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:46

А вот у наших заклятых:
С 2011 года в Москве ввели 123,6 км линий метро и 11 электродепо. Открыто 59 станций метро, 31 станция на Московском центральном кольце (МЦК) и 58 – на Московских центральных диаметрах (МЦД).
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:48

И заодно на схему посмотрите. Не так, как у нас - 3 линии, без кольцевых. И люди катаются из конца одной линии до пересадки, потом снова по другой линии до конца. Три станции пересадки перегружены.
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:15

  ewsdewsd2 написав:А вот у наших заклятых:
С 2011 года в Москве ввели 123,6 км линий метро и 11 электродепо. Открыто 59 станций метро, 31 станция на Московском центральном кольце (МЦК) и 58 – на Московских центральных диаметрах (МЦД).

Да, на углеводородной трубе хорошо "сидеть" -- спору нет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:17

  _hunter написав:Да, на углеводородной трубе хорошо "сидеть" -- спору нет...

До Кличка станції тут будувалися і без труби.
unicdima
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