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Мінцифри планує створити фонд
для інвестицій у ІТ-проєкти

Мінцифри планує створити фонд для інвестицій у ІТ-проєкти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:02

Мінцифри планує створити фонд для інвестицій у ІТ-проєкти

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України працює над створенням Фонду Фондів для інвестицій в українські ІТ-проєкти.

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Дошел до "государство будет инвестировать", дальше стало не интересно.
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