Міністерство цифрової трансформації України працює над створенням Фонду Фондів для інвестицій в українські ІТ-проєкти.
Дивися повний текст Мінцифри планує створити фонд для інвестицій у ІТ-проєкти.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:02
Мінцифри планує створити фонд для інвестицій у ІТ-проєкти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри планує створити фонд для інвестицій у ІТ-проєкти.
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:02
Дошел до "государство будет инвестировать", дальше стало не интересно.
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