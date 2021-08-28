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Прикордонники затримали українця, який віз партію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Понад 2,3 тисячі гаджетів Apple планував потай ввезти з-за кордону 35-річний громадянин України, однак цьому завадили прикордонники.
Дивися повний текст Прикордонники затримали українця, який віз партію гаджетів Apple на 17 мільйонів гривень
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:07
Схема дала збій.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:14
Система заставляет людей заниматься таким!
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smatros
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:23
smatros написав:
Система заставляет людей заниматься таким
!
Это как? -- взвод автоматчиков стучится по-утрам в двери случайных граждан -- "контрабанду повезеш -- а не то мы тебя расстреляем!"?
Фиг с ним с "заставляает" -- как в эту систему добровольно попасть?..
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_hunter
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:11
_hunter
Зачем взвод автоматчиков ? Их давно заменили платежками за электроенергию и отопление + регулярными сообщениями что пенсии вам возможно не видать
Ну это в общем, в частности "залет" конечно весьма неприятный. Видать что то пошло не так. Возможно есть подстраховка через суд, он у нас гуманный
Нам же часто рассказывают про возбуждение УД, но крайне редко про приговоры и понесенное наказание
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Igorten
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:31
Igorten написав:_hunter
Зачем взвод автоматчиков ? Их давно заменили платежками за электроенергию и отопление + регулярными сообщениями что пенсии вам возможно не видать
...
А, теперь понял -- человек просто присказанул для красного словца -- ясно-понятно.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:43
Яблука як яблука. Для себе. Чо задержали?
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3x2x3x2
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:46
3x2x3x2 написав:
Яблука як яблука. Для себе. Чо задержали?
Подозрение на ком. партию...
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_hunter
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