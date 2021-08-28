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Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Необхідно збалансувати ситуацію на ринку електрики.
Дивися повний текст Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення
.
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