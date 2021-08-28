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Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Необхідно збалансувати ситуацію на ринку електрики.
Дивися повний текст Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення
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R2
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:46
Ахметов оборзел в край со своей зеленой энергетикой.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:52
Зеленку пустите на биржу, чтобы за что продали на рынке то и получили, а то получается, что зеленка и ко не должны получать меньше, чем хотят и рынка для них нет (они не хотят рыночных тарифов для себя), а виновато население (тарифы должны быть рыночными).
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yvlad
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:12
Год назад повысили стоимость электроэнергии в два раза, и сейчас смотрят на рост стоимости газа, и решили еще раз повысить цену. Это и будет "снижение" цены.
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zloy_ukr
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:21
yvlad написав:
Зеленку пустите на биржу, чтобы за что продали на рынке то и получили, а то получается, что зеленка и ко не должны получать меньше, чем хотят и рынка для них нет (они не хотят рыночных тарифов для себя), а виновато население (тарифы должны быть рыночными).
Вы предлагаете "менять правила во время игры"? Вам не кажется что это будет наибалово тех, кто вложился в проекты?
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Вадим Жураковский
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:48
ціни та тарифи, які регулюються державою, не повинні допускати перехресного субсидування між споживачами
Сподіваюся, це означає, що не має бути нижчої ціни для тих, хто споживає менше ніж 250 кВт*год/місяць (ну або якісь інші значення), бо в цьому випадку ті, хто споживає більше, платять ще й за тих, хто споживає менше.
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0mage0
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:57
Вадим Жураковский написав:
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Вы предлагаете "менять правила во время игры"? Вам не кажется что это будет наибалово тех, кто вложился в проекты?
не кажется. Никто не мешал им построить парочку АЭС ))
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:44
Это феерично, с учетом недавнего подешевления тарифов на э/э ))
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mvi
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