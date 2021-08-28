Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...

Додано: Пон 06 вер, 2021 17:25

#Слухи #Раскладка

Наш источник сообщает, что олигарх Ринат Ахметов полностью договорился с функционерами Офиса Президента о своей индульгенции и преференциям в бизнесе и политике.

Ахметов и его люди получат сейчас дополнительные кресла и места в больших кабинетах, а ОП получит тотальную медиа поддержку и финансовую (черным налом в бэк-офис Банковой).

Таким образом Ахметов стал серым кардиналом украинской политики и одним из нескольких олигархов, которые получили приставку «свой». Его трогать не будут, хотя медийно будут критиковать вскользь, но дальше слов, дело идти не будет. Функционеры понимают, что воевать с Ахметовым сейчас они не смогут – это ослабит их рейтинг минимум на 15 пунктов, приблизив к критическим показателям. Поэтому будут играть роли для электората, но кулуарно решать и дальше свои дела, как это было во все времена в украинской политике.

Кстати, кто переживает за Коломойского и давления США, то у ИВК тоже все пока хорошо, давить его не будут, просто попросили умерить аппетиты, а так он «свой».