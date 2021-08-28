Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...
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Вадим Жураковский написав: Вы предлагаете "менять правила во время игры"? Вам не кажется что это будет наибалово тех, кто вложился в проекты?
Это наи(б)алово в свое время устроила украинскому народу партия регионов в содружестве с другими ахметовскими прихвостнями, законодательно закрепив специальный тариф на "зеленую" эл. энергию. Причем тариф этот установлен в евровалюте и в разы выше рыночного. Это дало возможность так называемым инвесторам, в обход рынка, гарантированно получать суперприбыли до 2030 года. Разница в цене покрывается из бюджета. Тоесть все хотелки этих псевдоинвесторов оплачиваются из кармана украинского народа.Как прекратить эти игрища?. Признать закон о зеленой энергетике неконституцинным, убрать спец тариф на "зеленку", и пустить всю эту шоблу псевдоинвесторов на биржу. Правила игры должны быть одинаковы для всех.
Shaman написав:такое впечатление, что комментарии к другой статье
население покупает по 1,68 грн/кВт*ч. рынок - по 2,7-3,7 грн в зависимости от региона. так вот зеленой э/энергии здесь только 25 коп. и все. остальные крики - это манипуляция.
а разницу между рыночной ценой э/энергии и ценой для населения оплачивают атомщики и гидро - так это устроено.
при чем здесь Ахметов?
Соратнику Януковича принадлежит третья часть рынка возобноляемой энергетики.Поэтому он является наибольшим выгодоприобретателем.В Украине всю возобновляемую энергетику покупает государственное предприятие Гарантированный покупатель (Гарпок). Он же и дотирует "зеленых" за счет денежных компенсаций диспетчера энергорынка Укрэнерго и перепродажи по рыночной цене дешевой атомной и гидроэлектроэнергии. Причем атомная и гидроэнергия покупается по цене ниже себестоимости, а зеленая энергетика оплачивается по самым дорогим в Европе тарифам.Поднять цену для населения до уровня зеленого тарифа (12евроцентов-4грн за квт.)пока боятся.Можно лишится насиженных теплых мест. Поэтому чтобы не поднимать тариф для населения и дать возможность и дальше получать сверхприбыли псевдоинвесторам эл.энергия атомных станций покупается по бросовой цене.А гос. предприятия, вырабатывающие дешевую эл.энергию будут доведены до банкротства и в перспективе скуплены по дешевке местным олигархатом.Вопрос о приватизации атомной и гидроэнергитики активно прорабатывается во властных структурах