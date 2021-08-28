Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...

Додано: Вів 07 вер, 2021 15:31

BIGor написав: Я сейчас расплачусь, такие бедные несчастные, сейчас все уже автоматизированно, счетчики сами передают на сервер данные, но чуваки тырят 1,67 грн из 1,68 грн, и все нажраться не могут. Я сейчас расплачусь, такие бедные несчастные, сейчас все уже автоматизированно, счетчики сами передают на сервер данные, но чуваки тырят 1,67 грн из 1,68 грн, и все нажраться не могут.

я вас расстрою, например, в быту, счетчики с передачей 5-7%. Но даже, если бы были все 100% счетчиков в АСКУЭ, то это было бы дороже, чем раньше, 20+ лет назад, когда АСКУЭ не было, так как АСКУЭ стоит сама со себе очень много денег (сам счетчик, система сбора и передачи, АСКУЭ верхнего уровня), так и нужно иметь квалифицированных специалистов, чтобы всё это поддерживать в рабочем состоянии и выполнять заложенные процедуры. Еще добавьте расходы на связь, или вы думаете оно бесплатными каналами связи доставляется? На выходе мы имеем больше затрат, чем раньше. Раньше контроллер за 3 копейки снимал показание один раз в 6 месяцев, а сейчас нужно содержать целый программно-аппаратный комплекс. Разницу чувствуете?Не нужно писать то, в чем не разбираетесьСмотрю, тянут во все темы политику.