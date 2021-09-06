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Україна планує покращити контроль
за ухиленням від податків

Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:11

Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує впровадити міжнародний Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях.

Дивися повний текст Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків.
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Как говорил Остап Бендер, "значит, будут грабить".
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:25

как я понимаю неприятности могут возникнуть только у тех, кто скрывает доходы в другой стране, получая их как гражданин Украины. Поэтому другая страна раскрывает данные об этих доходах так как вы иностранец. Но никаких проблем если вы получаете доходы в другой стране будучи гражданином той страны. Местная налоговая не раскрывает данных своих граждан, а как известно Иванов И.И. гражданин Украины и Ivanov I. гражданин {подставить название страны} это два разных человека.
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