Україна планує впровадити міжнародний Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях.
Дивися повний текст Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:11
Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків.
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:25
как я понимаю неприятности могут возникнуть только у тех, кто скрывает доходы в другой стране, получая их как гражданин Украины. Поэтому другая страна раскрывает данные об этих доходах так как вы иностранец. Но никаких проблем если вы получаете доходы в другой стране будучи гражданином той страны. Местная налоговая не раскрывает данных своих граждан, а как известно Иванов И.И. гражданин Украины и Ivanov I. гражданин {подставить название страны} это два разных человека.
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