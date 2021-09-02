|
|
|
Volkswagen представив електрокар ID Life (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 вер, 2021 07:38
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen представила концептуальний електромобіль Volkswagen ID. Life на виставці в Мюнхені.
Дивися повний текст Volkswagen представив електрокар ID Life (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95281
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 07:38
жах якийсь.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1833
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:47
unicdima написав:
жах якийсь.
Главное, что можно выдвинуть экран и поиграть с телефончика! Как сказал Джереми Кларксон "not even a Maybach has this!"
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1949
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:31
Как таким рулём рулить ? Безвкусица, кругом один пластик.
-
sersilver
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 06.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:29
"LIFE можна швидко перетворити на ігрову або кінотеатр"
-- ездить-то на нем можно или ещё нет?
-
Dear_Sir
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 20.05.08
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:52
Этого будущего вы хотите?
-
lbqdljvf
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 01.06.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|