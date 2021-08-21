У четвер, 2 вересня, набрало чинності скасування державних будівельних норм в частині максимальної висотності будівель в населених пунктах.
Дивися повний текст Суд скасував заборону на будівництво висоток у селах поблизу Києва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:12
Суд скасував заборону на будівництво висоток у селах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд скасував заборону на будівництво висоток у селах поблизу Києва.
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:12
Строй как хочу - это Украина. Завалиться - проблемы будут только жильцов. Государство беззакония!
|