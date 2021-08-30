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Німці за пів року
скупили 90 тонн золота

Німці за пів року скупили 90 тонн золота
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:37

Німці за пів року скупили 90 тонн золота

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом, через зростаючу інфляцію, золото стає все більш привабливою приватної інвестицією в Німеччині.

Дивися повний текст Німці за пів року скупили 90 тонн золота.
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Прямо как перед войной... в случае чего - золото всегда ликвид.
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