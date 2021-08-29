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У НБУ розповіли, які операції
з електронними грошима...

У НБУ розповіли, які операції з електронними грошима...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:53

У НБУ розповіли, які операції з електронними грошима...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в НБУ.

Дивися повний текст У НБУ розповіли, які операції з електронними грошима можна здійснювати в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:54

а я знову почав спекулювати карбованцями на біржі... дайте вже погратися, не душіть тими податками...
Tamagoch
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