|
|
Як зросте вартість житла до кінця 2021 р - думка експерта
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це ообщем президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.
Дивися повний текст Як зросте вартість житла до кінця 2021 р - думка експерта
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95278
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:26
Прямо удивило рыло
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6838
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему