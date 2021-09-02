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Як зросте вартість житла до
кінця 2021 р - думка експерта

Як зросте вартість житла до кінця 2021 р - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:26

Як зросте вартість житла до кінця 2021 р - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Про це ообщем президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.

Дивися повний текст Як зросте вартість житла до кінця 2021 р - думка експерта.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:26

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