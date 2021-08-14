RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк продає безнадійні
карткові кредити на 700 млн грн

ПриватБанк продає безнадійні карткові кредити на 700 млн грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:52

ПриватБанк продає безнадійні карткові кредити на 700 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua повідомила пресслужба банку.

Дивися повний текст ПриватБанк продає безнадійні карткові кредити на 700 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95279
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:52

сроки давности то давно прошли. ничего они не получат!
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: orlov888alexandr, PSL і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів за 90...
R2 » Сер 01 вер, 2021 18:56
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 18:56
ruslan42212
ПУМБ вважає програму «Доступні кредити 5-7-9» ефективним...
R2 » Суб 14 сер, 2021 11:42
1 276
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 11:42
apyvovar
ПриватБанк виступає проти скорочення програми «5-7-9»
R2 » Сер 11 сер, 2021 13:18
1 176
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 13:18
us_capri_123

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33991)
07.09.2021 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.