Про це Finance.ua повідомила пресслужба банку.
Дивися повний текст ПриватБанк продає безнадійні карткові кредити на 700 млн грн.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:52
ПриватБанк продає безнадійні карткові кредити на 700 млн грн
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Дивися повний текст ПриватБанк продає безнадійні карткові кредити на 700 млн грн.
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