RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні попит на вживані
авто виріс на 56%: які в тренді

В Україні попит на вживані авто виріс на 56%: які в тренді
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:37

В Україні попит на вживані авто виріс на 56%: які в тренді

Пропонуємо до обговорення:
За минулий місяць українці зареєстрували 51,3 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Дивися повний текст В Україні попит на вживані авто виріс на 56%: які в тренді.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95281
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:38

З Одеси автовози з американськими битками йдуть один за одним, ще не доїзжаючи до Умані обігнав десять і перестав рахувати.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 10.06.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:47

Страна авто секонд хенд. Свалка автомобилей.
lbqdljvf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 01.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:09

Ibqdijvf
Это ещё большой вопрос,что есть хлам, 5-10летние иномарки или 30-40 летний совдеповский металлолом?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії -...
R2 » Нед 05 вер, 2021 18:48
4 362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 19:47
espanol
Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє
R2 » П'ят 03 вер, 2021 08:33
6 375
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 20:42
Juna
Біржова ціна на газ в Україні злетіла, встановивши...
R2 » П'ят 03 вер, 2021 12:45
1 129
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 12:46
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33992)
08.09.2021 00:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.