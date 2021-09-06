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Mercedes створила авто, яким можна керувати силою думки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 вер, 2021 07:36
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mercedes у межах виставки IAA Mobility 2021 продемонструвала інтерфейс "мозок-комп'ютер" (BCI), яким оснащений концептуальний автомобіль Mercedes-Benz Vision AVTR. Відвідувачі можуть особисто випробувати функцію контролю.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 07:36
Главное, чтобы мысли не путались, а то можно и накуралесить :)
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