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Mercedes створила авто, яким
можна керувати силою думки

Mercedes створила авто, яким можна керувати силою думки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 07:36

Mercedes створила авто, яким можна керувати силою думки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mercedes у межах виставки IAA Mobility 2021 продемонструвала інтерфейс "мозок-комп'ютер" (BCI), яким оснащений концептуальний автомобіль Mercedes-Benz Vision AVTR. Відвідувачі можуть особисто випробувати функцію контролю.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 07:36

Главное, чтобы мысли не путались, а то можно и накуралесить :)
asdrud2016
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