Співавторка Ольга Василевська-Смаглюк пояснила суть змін.
Дивися повний текст Підприємства почнуть карати за неправдиву інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 09:37
Підприємства почнуть карати за неправдиву інформацію про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підприємства почнуть карати за неправдиву інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.
Додано: Сер 08 вер, 2021 09:37
Чергове "спрощення" ведення бізнесу :(
Тільки при Порошенко відмінили щорічне підтвердження реєстраційних даних, як блазень ввів реєстрацію та щорічне підтвердження структури власності і кінцевих бенецефіарів.
Навіть для ПП з одним власником і громадських об"єднань, в яких власників взагалі немає.
Ініціатива повністю безтолкова, оскільки головні "відмивачі" ховаються за іноземною реєстрацією і власниками можуть вказувати будь-кого. А решті додатковий "геморой"
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