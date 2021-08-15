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Підприємства почнуть карати за
неправдиву інформацію про...

Підприємства почнуть карати за неправдиву інформацію про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 09:37

Підприємства почнуть карати за неправдиву інформацію про...

Пропонуємо до обговорення:
Співавторка Ольга Василевська-Смаглюк пояснила суть змін.

Дивися повний текст Підприємства почнуть карати за неправдиву інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 09:37

Чергове "спрощення" ведення бізнесу :(
Тільки при Порошенко відмінили щорічне підтвердження реєстраційних даних, як блазень ввів реєстрацію та щорічне підтвердження структури власності і кінцевих бенецефіарів.
Навіть для ПП з одним власником і громадських об"єднань, в яких власників взагалі немає.
Ініціатива повністю безтолкова, оскільки головні "відмивачі" ховаються за іноземною реєстрацією і власниками можуть вказувати будь-кого. А решті додатковий "геморой"
Cris
 
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