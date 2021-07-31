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Міжбанк: як довго падатиме долар і як скоро це закінчиться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 вер, 2021 10:31
Пропонуємо до обговорення:
Ця середа на валютному ринку пройде дуже динамічно і на радість спекулянтам - має ряд передумов для зростання коливань котирувань. Причому як по долару, так і по євро.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 10:31
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