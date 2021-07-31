RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: як довго падатиме
долар і як скоро це закінчиться

Міжбанк: як довго падатиме долар і як скоро це закінчиться
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:31

Міжбанк: як довго падатиме долар і як скоро це закінчиться

Пропонуємо до обговорення:
Ця середа на валютному ринку пройде дуже динамічно і на радість спекулянтам - має ряд передумов для зростання коливань котирувань. Причому як по долару, так і по євро.

Дивися повний текст Міжбанк: як довго падатиме долар і як скоро це закінчиться.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95288
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:31

Цыплят по осени считают...
lbqdljvf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 01.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PSL, Модератор і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міністр про податкову амністію: скоро не можна буде... 1, 2
R2 » Сер 25 сер, 2021 09:17
14 2312
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 08:30
_hunter
В Україні долар подолає позначку в 30 гривень - прогноз
R2 » Сер 04 сер, 2021 20:23
2 429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 16:59
Rainbow
«Завалили долар в підлогу»: що буде з курсом найближчими...
R2 » Суб 31 лип, 2021 14:46
1 293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 лип, 2021 17:41
finuser472

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97491)
08.09.2021 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.