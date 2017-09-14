На самом деле, к сентябрю 1945 года пушки не замолчали. Даже после поражения стран Оси бои продолжались практически повсюду, где шла война, от Средиземноморья и Восточной Европы до Тихого океана. Это насилие трудно втиснуть в рамки какой-либо стройной морализаторской истории о конфликте, и это поднимает вопрос: что мы теряем, когда заканчиваем эту историю в 1945 году?

...... В США это просто «Хорошая война». Так её воспринимали и лидеры союзников. Это была борьба с «тиранией» (Уинстон Черчилль), которую вели «свободные народы» (Франклин Рузвельт). Союзники, как гласил один пропагандистский плакат , «сражаются за свободу».

..... Нидерланды служат примером такого переосмысления конфликта. Когда началась Вторая мировая война, Нидерланды сохраняли нейтралитет. Вермахт всё равно завоевал страну. Многие голландцы подчинились и сотрудничали с врагом, но другие решили дать отпор. Когда союзники открыли второй фронт, им помогло голландское движение Сопротивления, и в мае 1945 года страна была освобождена.



Остановите повествование здесь — вспомните о конгах и ликующие толпы — и легко увидеть стандартный сюжет. Нацисты безжалостно обращаются с невинной страной; союзники приходят ей на помощь. Но что происходит, когда мы продолжаем крутить барабан? Голландцы не прекратили сражаться ни после капитуляции немцев, ни после капитуляции японцев. Они подготовили новое наступление, направленное на возвращение потерянной колонии в Тихом океане.

....... Когда голландские гражданские лица и солдаты, шатаясь, покидали японские лагеря для интернированных, они предполагали возвращение к колониальному правлению.

...... За этим последовал донкихотский, но ужасный колониальный конфликт 1945–1949 годов, в результате которого погибло около 100 000 индонезийских бойцов и мирных жителей, а также 5300 голландских солдат. Согласно исследованию , профинансированному правительством Нидерландов в 2010-х годах, голландские военные «прибегали к крайнему насилию не эпизодически, а систематически».