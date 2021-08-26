Перед тим, як починати активно інвестувати, інвесторові слід створити фінансовий резерв.
Дивися повний текст Поради інвестору-початківцю: як інвестувати більше.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 12:32
Поради інвестору-початківцю: як інвестувати більше
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Дивися повний текст Поради інвестору-початківцю: як інвестувати більше.
Додано: Сер 08 вер, 2021 12:32
"Ведущий рубрики «Жить на проценты» YouTube-каналу портала «Минфин» Юрий Гусев считает по-другому. Он советовал бы вложить эти 100 долларов в депозит, который мог бы принести ровно такую же прибыль.
«Эти 100 долларов, которые человек получит от депозита, можно свободно вкладывать на фондовый рынок. Даже если вы их потеряете, вы не потеряете тот капитал, который их принес», — заявил он"
Вопрос, как дожить до момента, когда, по нынешним процентным ставкам 100 долларов на депозите принесут ещё 100 долларов, стратег посчитал несущественным.
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