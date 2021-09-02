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Рада ухвалила закон про віртуальні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 вер, 2021 13:00
Пропонуємо до обговорення:
Документ врегулює ринок криптовалют та інших віртуальних активів в Україні.
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R2
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Додано: Сер 08 вер, 2021 13:00
Дайте легализацию крипты как в сальвадоре!
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smatros
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