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Рада ухвалила закон
про віртуальні активи

Рада ухвалила закон про віртуальні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 13:00

Рада ухвалила закон про віртуальні активи

Пропонуємо до обговорення:
Документ врегулює ринок криптовалют та інших віртуальних активів в Україні.

Дивися повний текст Рада ухвалила закон про віртуальні активи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 13:00

Дайте легализацию крипты как в сальвадоре!
smatros
 
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