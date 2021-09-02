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Відтепер зарплати керівників
держпідприємств будуть у...

Відтепер зарплати керівників держпідприємств будуть у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 16:33

Відтепер зарплати керівників держпідприємств будуть у...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада у другому читанні прийняла в цілому законопроект про введення відкритої інформації про зарплати та винагороди посадових осіб органів, які були засновані на основі майна територіальних громад № 3952.

Дивися повний текст Відтепер зарплати керівників держпідприємств будуть у відкритому доступі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 16:33

так они не на зарплату живут )
webmaster_alterpost
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