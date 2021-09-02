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Відтепер зарплати керівників держпідприємств будуть у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 вер, 2021 16:33
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада у другому читанні прийняла в цілому законопроект про введення відкритої інформації про зарплати та винагороди посадових осіб органів, які були засновані на основі майна територіальних громад № 3952.
Дивися повний текст Відтепер зарплати керівників держпідприємств будуть у відкритому доступі
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Додано: Сер 08 вер, 2021 16:33
так они не на зарплату живут )
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